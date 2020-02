Juve Brescia, si allunga la lista di Lopez: quattro dubbi per domenica

Juve Brescia, Diego Lopez deve far fronte a diverse emergenze. In dubbio Tonali, Torregrossa, Romulo e Cistana

(dal nostro inviato Patrick Iannarelli) – Quattro assenti. Momento cruciale per il Brescia di Diego Lopez, che si giocherà tantissimo nel match contro la Juventus. Sarà una partita complicata anche per via delle assenze, ben 4 elementi potrebbero non recuperare per la sfida di domenica.

In dubbio Tonali, ma anche Torregrossa: il numero 11 è ancora alle prese con i guai muscolari. Cistana e Romulo non si sono allenati al meglio durante questa settimana, vedremo che cosa succederà nella rifinitura prima della partenza per Torino.