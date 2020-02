Juve Brescia, Tonali e Torregrossa in forse: oggi la rifinitura

Juve Brescia, un match delicato per entrambe le squadre. Oggi la rifinitura, Lopez capirà chi sarà a disposizione

(Dal nostro inviato a Brescia, Patrick Iannarelli) – Sarà Davide contro Golia. Non solo per i valori tecnici, ma anche per quanto riguarda l’assenza di giocatori importanti. Il Brescia di Diego Lopez stringe i denti in vista della super sfida dell’Allianz Stadium, anche se non sarà facile capire chi riuscirà a recuperare.

In dubbio Sandro Tonali ed Ernesto Torregrossa, la rifinitura di oggi saprà darci maggiori indicazioni sui due. Cistana sembra aver recuperato, mentre Romulo è ancora in forse. Nella giornata di oggi si avranno indicazioni più precise su chi recupererà in vista di domani.