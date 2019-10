Juve, Buffon guarda avanti: obiettivo rinnovo fino al 2021

Juve, Buffon guarda avanti: il portiere bianconero è in gran forma ed ora l’obiettivo è il rinnovo fino al 2021

Un Buffon in splendida forma, quello che in estate ha fatto ritorno a Torino dopo l’esperienza di appena un anno al Psg. E così il portierone bianconero potrebbe anche non chiudere la sua carriera al termine di questa stagione.

Secondo Tuttosport, infatti, sarebbe già pronto un rinnovo di contratto con la Juventus fino al 2021. Tra le parti i rapporti sono eccellenti e non c’è alcuna fretta: nelle prossime settimane Buffon ne parlerà direttamente con il presidente Agnelli.