Juve, buone notizie per Maurizio Sarri. Cristiano Ronaldo si mette alle spalle la sinusite e si allena regolarmente col resto del gruppo

Maurizio Sarri può sorridere. Cristiano Ronaldo è tornato a lavorare con il resto del gruppo dopo la sinusite che l’ha costretto a saltare la partita di Coppa Italia contro l’Udinese e l’allenamento di ieri.

Problema rientrato per il portoghese, che sarà regolarmente disponibile per la sfida casalinga contro il Parma, in programma domenica alle ore 20.45.