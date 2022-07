Calciomercato Juve: dalla Roma coi soldi di De Ligt. Doppia offerta per prendere Zaniolo

La Juventus non molla Nicolò Zaniolo. Come riportato dal Corriere dello Sport, nel caso in cui dovesse partire De Ligt i bianconeri andrebbero all’assalto della Roma seguendo una strategia.

Vale a dire quella del prestito con obbligo di riscatto, tenuto conto che le contropartite non scaldano particolarmente la Roma. Per Zaniolo i bianconeri avrebbero già pronto un contratto da 4 milioni all’anno più bonus per cinque stagioni.