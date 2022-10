Juve, Cobolli Gigli: «Ho l’impressione che Allegri sia sul punto di essere mandato via»

Le parole dell’ex presidente della Juve, Cobolli Gigli: «Le dichiarazioni di Agnelli? Io le avrei fatte quattro mesi fa»

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juve, è intervenuto a TuttoJuve. Di seguito le sue parole su Allegri.

ESONERO – «La mia impressione è che all’interno del gruppo ci sia malessere e c’è la sensazione che Allegri sia sul punto di esser mandato via. I giocatori, quindi, sono disorientati e non formano coesione. Esiste nella Juventus una figura molto importante, che attualmente ricopre la carica di vice presidente, che con le sue parole ha parlato delle prestazioni non all’altezza della squadra e ha cercato di spronare i suoi componenti. Questi interventi andavano fatti dall’allenatore, altrimenti si crea solo confusione e basta».

DICHIARAZIONI AGNELLI – «Io le avrei fatte quattro mesi fa, perché fatte a babbo morto non servono più a niente. Si fosse esposto molto prima come presidente della Juventus, forse sarebbe riuscito a fugare dei dubbi nelle menti dei calciatori e a rinforzare la coesione della squadra».