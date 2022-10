Juve, Carrera: «La squadra di Allegri è confusa e senza idee...»

L’allenatore ed ex giocatore ha parlato del momento di crisi della Juventus e delle colpe di Massimiliano Allegri

Massimo Carrera, allenatore, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24 del momento di crisi della Juventus e delle colpe di Massimiliano Allegri. Di seguito riportiamo un estratto delle sue parole.

CRISI JUVE – «In questo momento la squadra di Allegri sembra confusa e senza idee. È anche in difficoltà fisica e psicologica, la sconfitta in Champions contro il Maccabi Haifa non ha alibi. La conferma di Allegri, però, è la scelta giusta. La scossa può e deve arrivare arrivare lo stesso con lui in panchina!».

