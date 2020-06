Juve, confermata la fiducia a Sarri che ha poco tempo per risolvere i problemi

Facce tese alla Continassa: ma fiducia confermata a Sarri. Il tecnico bianconero deve però risolvere tantissimi problemi

La Gazzetta dello Sport fotografa il day-after alla Continassa. Ovviamente la Juventus, dopo la sconfitta in Coppa Italia, andrà avanti con Maurizio Sarri. Il clima non è però disteso, anzi: a Torino la sconfitta è un’eccezione, mai una norma.

Tanti i problemi: dall’attacco che non segna alle incognite Pjanic, Bernardeschi a Rabiot. Senza dimenticare gli ultimi infortuni di Khedira e Alex Sandro. La Juve al momento non sembra la favorita per lo scudetto, e il tempo per correggere il tiro è esiguo vista la densità del calendario. Il lockdown, al momento, è l’unico alibi di Sarri.