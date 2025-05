Juve in pressing su Conte, Chiellini spinge per il tecnico: le mosse sul mercato per consegnarli una squadra già pronta

La Juve continua a seguire da vicino Antonio Conte, Chiellini spinge forte per il tecnico del Napoli: e sul mercato si lavora sui rinforzi

La Juve è pronta a voltare pagina con una nuova rivoluzione tecnica, puntando con decisione sul ritorno di Antonio Conte. Il tecnico salentino, già artefice del primo ciclo vincente post-Calciopoli con tre scudetti consecutivi, è reduce dal trionfo a Napoli e viene considerato dalla dirigenza bianconera l’uomo ideale per costruire rapidamente e vincere subito. Dopo l’addio a Thiago Motta e il cambio in corsa con Tudor, la Juve vuole andare sul sicuro e per questo ha intensificato i contatti con Conte nelle ultime settimane, complice anche il forte legame del tecnico con il club e con Giorgio Chiellini, oggi figura sempre più centrale nella nuova area sportiva accanto a Cristiano Giuntoli. Il progetto prevede un triennale per riportare stabilità e ambizione, mentre a Tudor, che ha riportato la squadra in Champions, potrebbe essere riconosciuta una penale per liberare la panchina, nonostante il rinnovo automatico previsto dal contratto.

Con l’accesso alla Champions garantito e almeno 60 milioni in arrivo, il club bianconero guarda anche al mercato con grande attenzione. Come riportato da la Gazzetta dello Spot l’intenzione è di ripartire da giovani come Kenan Yildiz e rafforzare l’organico in più reparti. In attacco, l’addio di Vlahovic, che non rinnoverà, apre la caccia a un nuovo centravanti: Victor Osimhen è il sogno, ma la clausola da 75 milioni vale solo per l’estero, lasciando margini di trattativa solo in caso di apertura da parte del Napoli. Restano in osservazione anche Jonathan David (svincolato dal Lilla), Viktor Gyökeres (Sporting) e Mateo Retegui (Atalanta). A centrocampo, i nomi caldi sono Ndoye del Bologna e soprattutto il sogno Sandro Tonali, attualmente al Newcastle. La Juventus vuole consegnare a Conte, o a chi prenderà il suo posto, una squadra già pronta per tornare protagonista in Italia e in Europa.