Juve, Cristiano Ronaldo ancora out: oggi non si è allenato per la sinusite

Cristiano Ronaldo non si è allenato neanche oggi per un attacco di sinusite che l’ha tenuto ai box nel match di Coppa Italia

Brutte notizie per Maurizio Sarri dall’ultimo allenamento svolto alla Continassa. Come riporta il sito ufficiale bianconero, Cristiano Ronaldo non si è allenato per il persistere della sinusite.

Il fenomeno portoghese, che ieri ha saltato il match di Coppa Italia contro l’Udinese, proverà a superare questo piccolo problema di salute in vista del match dell’Allianz contro il Parma.