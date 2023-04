SOCIAL CALCIO – Juve, le reazioni alle parole di Del Piero

SOCIAL CALCIO – Alessandro Del Piero, ex attaccante della Juventus, ha parlato di un suo ritorno in bianconero

Alessandro Del Piero, ex attaccante della Juventus, è tornato a parlare in merito ad un suo eventuale ritorno in bianconero da dirigente. Ecco le reazioni dei tifosi bianconeri alla notizia.

Per tutti quelli che “…eh ma Del Piero non è juventino…”

PRESIDENTE.pic.twitter.com/M9B15Nzy5b — Edoardo Mecca (@EdoardoMecca1) April 13, 2023

Per tutti quelli che “…eh ma Del Piero non è juventino…” PRESIDENTE.

Ho rispetto per Del Piero. Come Maldini ha fatto grande il Milan, lui può fare grande la Juventus.

Ma oggi i bianconeri hanno già un candidato presidente eccezionale: Francesco Calvo. — Graziano Carugo Campi (@CampiMinati) April 13, 2023

Ho rispetto per Del Piero. Come Maldini ha fatto grande il Milan, lui può fare grande la Juventus. Ma oggi i bianconeri hanno già un candidato presidente eccezionale: Francesco Calvo.

"Ci sono dei rumors sul mio ritorno, non voglio dire 'sì' o 'no', certo è che il mio cuore è ancora lì"



Dovete sciacquarvi la bocca quando parlate di Alessandro Del Piero! ♥️ pic.twitter.com/9w5bTkg8Fd — gяαzу (@_Grag44_) April 13, 2023

“Ci sono dei rumors sul mio ritorno, non voglio dire ‘sì’ o ‘no’, certo è che il mio cuore è ancora lì” Dovete sciacquarvi la bocca quando parlate di Alessandro Del Piero!

Del Piero rappresenta perfettamente lo stile Juve, a livello di immagine, sarebbe l'uomo giusto al posto giusto — Zebrone (@MauOrbez1887) April 13, 2023

Del Piero rappresenta perfettamente lo stile Juve, a livello di immagine, sarebbe l’uomo giusto al posto giusto.

L’ex capitano e bandiera bianconera è stato recentemente all’Allianz Stadium per assistere alle partite contro Hellas Verona ed Inter.