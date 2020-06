Douglas Costa scatenato su Twich, svela un retroscena sugli allenamenti della Juventus e su Maurizio Sarri

Un simpatico retroscena svelato da Douglas Costa. Il giocatore della Juventus intrattiene tantissimi spettatori su Twich. Il giocatore in quarantena si è dedicato anche allo streaming e nell’ultimo collegamento ha regalato un simpatico aneddoto.

Come riferisce JuventusNews24.com, nell’ultimo collegamento con il pilota della Ferrari Leclerc, il brasiliano ha dispensato anche un simpatico consiglio ai suoi compagni di Call Of Duty: «Sarri ce lo dice sempre: raga, non pressate a c…o di cane».