Juve Dzeko, arriva il sì da Cristiano Ronaldo: può nascere una coppia super

Juve Dzeko, arriva il via da Cristiano Ronaldo: può nascere una coppia super viste le caratteristiche del bosniaco

Domani la Juventus riparte. I bianconeri però hanno ricevuto il via libera da Cristiano Ronaldo per poter convincere Edin Dzeko ad arrivare a Torino, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport.

La prima pagina è dedicata al mercato bianconero, con il portoghese che avrebbe dato il via libera per l’operazione: fisico, tecnica e movimenti perfetti per poter far nascere una coppia d’attacco davvero super.