L’espulsione al debutto contro il Crotone fa già parte del passato. Contro la Dinamo Kiev Federico Chiesa si è preso la Juventus

Uno dei grandi protagonisti della vittoria della Juventus al debutto in Champions League è stato sicuramente Federico Chiesa.

E’ stata infatti la sua posizione tattica a svoltare la partita per i bianconeri, motivo in più per credere che il suo acquisto possa far svoltare per il meglio la stagione bianconera.