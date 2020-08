Juve, fissata la ripresa degli allenamenti: subito 4 assenti per Pirlo

La stagione 2020/2021 della Juventus partirà lunedì 24 agosto ma Pirlo dovrà fare a meno di quattro giocatori: ecco chi

Tra qualche giorno la Juventus si ritroverà alla Continassa per dare inizio alla stagione 2020/21. Ne scrive Gazzetta questa mattina: la Juventus versione 2020-21 si radunerà all’inizio della prossima settimana, molto probabilmente lunedì, per cominciare la preparazione in vista della ripresa del campionato, previsto per il 19 settembre.

Sarà il primo giorno di scuola per Andrea Pirlo, che tornerà alla Juventus da allenatore dopo il triennio da giocatore. Il nuovo tecnico dovrà fare i conti con alcune assenze: oltre a De Ligt, che si è appena operato alla spalla e dovrà stare lontano dal campo per tre mesi, sono attualmente infortunati Douglas Costa, Dybala e Khedira.