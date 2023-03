Juve, Gatti: «La penalizzazione ci ha compattato, sul ricorso…»

Le parole di Federico Gatti, difensore della Juventus, sulla stagione della squadra bianconera in Serie A. I dettagli

Federico Gatti ha parlato a La Stampa della sua prima stagione con la Juventus.

PAROLE – «La penalizzazione è stata difficile, 15 punti in meno in classifica sono tanti, però la sentenza ci ha compattato ancor di più. La nostra idea è di giocare partita dopo partita e dare ancora di più per arrivare ancora più in alto. Ricorso? Sappiamo che la società fa il massimo per ottenere indietro i punti che abbiamo guadagnato sul campo».