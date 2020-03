Juve, Higuain in Argentina: la madre è in condizioni gravi

Higuain in Argentina, la madre è in condizioni gravi: ha avuto un ictus, ecco il motivo della sua partenza improvvisa

Sono momenti complicati per Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è volato immediatamente in Argentina perché la madre è in condizioni gravi.

La signora Nancy è stata ricoverata dopo aver avuto un ictus: il Pipita ha un rapporto molto profondo con la mamma, non ha esitato un momento dopo aver saputo cosa era successo. Questo il motivo della sua partenza improvvisa per fari ritorno a casa.