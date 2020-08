Juve Higuain, tutto bloccato: l’argentino vuole restare fino al 2021 per non perdere l’ingaggio di 7.5 milioni di euro. Cosa faranno i bianconeri?

Le richieste di Gonzalo Higuain bloccano la Juventus. Il Pipita – si legge sull’edizione odierna di Tuttosport – vuole restare fino al 2021 per non perdere i 7.5 milioni di euro di ingaggio.

La decisione – si legge – complica i piani del club che cerca un altro bomber. Nel frattempo la compagine bianconera sonda il terreno per capire come muoversi: non sarà facile, soprattutto con una situazione simile da gestire.