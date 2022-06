Juve, i biaconeri rimangono il primo club italiano per interazioni social

Secondo il resoconto di Talkwalker, la Juve è il primo club per interazioni social in Italia. Al secondo posto il Milan

Con 750 milioni di interazioni sui social network, la Juventus è il primo club della Serie A. Nel resoconto stilato da Talkwalker, dietro ai bianconeri c’è il Milan, con 370 milioni. Di seguito le parole del Director Media della multinazionale dell’analisi dei dati, Stefano Russo.

«La Serie A risulta un campionato in grande crescita in quanto a traffico social. In Europa c’è stato un +19% di engagement generato su Facebook, Instagram, Twitter e Youtube, un incremento del 66% in più rispetto alla scorsa stagione».