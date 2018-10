Il sito Footyheadlines ha rilanciato un’importante indiscrezione sulle prossime prime maglie che la Juve utilizzerà nel 2018/2019. Secondo il sito, scomparirebbero le strisce bianconere per un predominante bianco e nero che dividono la maglia in due. Al centro una striscia rosa che separa i due colori. Le maniche sarebbero una nera e una bianca. Decisione che ha già diviso i tifosi bianconeri che vedono la nuova maglia eccessivamente snaturalizzata da quella tradizionale.

Concept of the 2019-20 home jersey according to many sources… 👍🏻 or 👎🏻? pic.twitter.com/TP1OHgYUc0

— Around Turin (@AroundTurin) October 21, 2018