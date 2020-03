Juve Inter, così Dybala ha spaccato la partita. Una Joya nel silenzio dell’Allianz

L’azione del gol di Paulo Dybala è un’autentica gemma nel silenzio dell’Allianz Stadium: l’argentino è entrato e ha spaccato il match

Paulo Dybala è entrato e dopo otto minuti ha riscaldato lo stadio più freddo del mondo come meglio non poteva fare. Controllo con l’esterno, dribbling su Ashley Young ed esterno sinistro a battere Handanovic. Un’azione vista fare da un altro argentino che da più di un decennio incanta con la maglia del Barcellona.

Juve-Inter, in qualche modo, l’ha decisa la Joya come spiega La Gazzetta dello Sport. Ad agosto doveva andare all’Inter in uno scambio con Icardi e invece all’Inter ha segnato sia all’andata che al ritorno, come Arturo Vidal nel 2013-2014.