Juve Inter, Eriksen verso la panchina: la probabile formazione nerazzurra

Eriksen in panchina per Juve-Inter? La probabile formazione di Conte in vista del Derby d’Italia di domani

Inizia a delinearsi la formazione che Antonio Conte metterà in campo domani in casa della Juventus. In questo momento Christian Eriksen è in svantaggio su Vecino, mentre Samir Handanovic dovrebbe effettivamente partire dal primo minuto. Davanti confermatissima la coppia composta da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte