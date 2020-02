Juve Inter in chiaro, Sky dà la disponibilità ma una legge lo impedisce. Le ultime

Juve Inter in chiaro: una legge ne impedisce la realizzazione. Le ultime in vista del big match di domenica sera

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, difficilmente Juve Inter verrà trasmessa in chiaro domenica sera. Era questa la proposta di Sky per rendere visibile l’incontro a tutti dopo le porte chiuse per l’emergenza Coronavirus.

Come da calendario, come da spartizione dei big match di DAZN, e come previsto dalla legge Melandri (il testo che disciplina la commercializzazione dei diritti televisivi in chiaro), il diritto in chiaro non è mai andato a bando. A meno che non si volesse derogare a una legge dello stato, il match non potrà essere visibile in chiaro.