Juve Inter, il comunicato della Curva Nord nerazzurra in vista del match. Il piano degli ultras lombardi

Juve Inter, la Curva Nord si radunerà domani pomeriggio ad Appiano Gentile per caricare la squadra. Ecco il comunicato ufficiale

In vista di Juve Inter, la Curva Nord nerazzurra ha voluto rilasciare un comunicato in vista del match.

IL MESSAGGIO – «Come è noto a tutti non prenderemo parte alla trasferta di Torino. Nonostante la nostra assenza sugli spalti non possiamo certo far mancare la carica alla squadra. Ci ritroveremo quindi ad Appiano Gentile per dimostrare ai ragazzi tutto il nostro sostegno in vista di una sfida cruciale. L’appuntamento è sabato alle 15:00 nel parcheggio antistante il centro sportivo.

È il momento di restare uniti e di tirar fuori l’orgoglio che da sempre contraddistingue il popolo interista. Invitiamo tutti a partecipare in massa portando una bandiera e indossando una sciarpa nerazzurra al collo. IN NOME DELL’INTER E DELLA SUA GLORIOSA STORIA LOTTATE DA ULTRAS!».