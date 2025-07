Juve Jonathan David, l’ex compagno Mannone: «Mi parlava dell’Italia da mesi: ecco quanti gol può fare»

Le parole di Vito Mannone, ex compagno di squadra di Jonathan David, pronto al trasferimento alla Juve: «Un professioniste e un bravo ragazzo»

Vito Mannone, ex portiere italiano con esperienze in Premier League, Ligue 1 e MLS, ha parlato a Radio Sportiva del suo ex compagno al Lille, Jonathan David, ad un passo dalla Juventus. Mannone si è soffermato anche sulla condizione dei portieri italiani all’estero e sul proprio futuro professionale.

SU JONATHAN DAVID – «È un bravo ragazzo, un professionista: cosa importante. Sono contento per lui, che arriva in una grande squadra. È un attaccante moderno, può fare tutto: pressing, gioco di squadra, e in area è letale. Aveva diverse pretendenti, mi parlava spesso dell’Italia e di tante squadre interessate. È un attaccante da 25 gol a stagione negli ultimi cinque anni: difficile trovarne in giro. Un numero nove, ma con noi ha fatto anche il dieci, svariava molto. Lega il gioco, ma è anche pronto sulle seconde palle, sulle respinte, e nell’uno contro uno. Anche in Champions ha fatto bene l’anno scorso. Ogni stagione dimostra coi gol di essere un grande attaccante».

SU DONNARUMMA E I PORTIERI ITALIANI ALL’ESTERO – «Io sono abituato: non è mai stato facile, da italiano, giocare fuori. Capisco Gigio: all’estero devi sempre dimostrare di essere al top, perché appena commetti un errore, ti criticano. Quest’anno ha fatto vedere il suo valore, portando in alto la bandiera italiana. Dopo la partenza di Mbappé si è capito subito che il PSG voleva puntare sul gruppo, non solo sui singoli, e ci è riuscito».

SUL FUTURO – «Mi alleno e mi tengo pronto per la prossima sfida. Il piccolo sogno di giocare in Serie A c’è sempre, così come la voglia di una nuova esperienza. Sono pronto a mettere a disposizione le abilità e l’esperienza maturate negli anni. Se l’Italia ha bisogno di me, io ci sono».