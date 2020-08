Juve Kean, si avvicina il ritorno: prestito biennale o scambio con Ramsey, i due club studiano la formula giusta

La Juventus pensa a un grande ritorno, quello di Moise Kean. Il figliol prodigo – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – potrebbe tornare in bianconero dopo l’avventura in Premier League.

I due club – si legge – stanno studiando la formula corretta per poter convincere l’Everton: si tratta per il prestito biennale. C’è anche una seconda opzione, ovvero lo scambio con Aaron Ramsey.