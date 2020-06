Juve, la sorella di Ronaldo attacca Sarri: «Il mio tesoro non può fare miracoli»

Juve, la sorella di Ronaldo attacca Sarri: «Di più non poteva fare», le parole di Elma che sui social difende CR7

«Che altro puoi fare… Questo è tutto ed è per questo che il mio tesoro da solo non fa miracoli»: parole di Elma, sorella di Cristiano Ronaldo, intervenuta su Instagram per poter difendere il fratello dopo la sconfitta in Coppa Italia con il Napoli.

«Non riesco a capire come si posa giocare in questo modo, comunque… Testa alta, di più non puoi fare mio Re», ha concluso la sorella del portoghese, facendo riferimento alla gestione di Sarri.