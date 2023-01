Juve, l’ad Scanavino: «Le ambizioni e gli obiettivi sportivi non cambiano, così come quelli aziendali»

Maurizio Scanavino, nuovo amministratore delegato della Juventus, ha parlato durante la presentazione del nuovo CdA

Maurizio Scanavino, nuovo amministratore delegato della Juventus, ha parlato durante la presentazione del nuovo CdA.

PAROLE – «Garantirò il massimo impegno alla Juventus e metterò l’esperienza che ho maturato alla guida di altri settori. In questi due mesi da direttore generale, che sono stati intensi, ho trovato delle persone molto motivate, molto capaci, che lavorano con grande passione. Questo insieme a progetti avviati per il mese prossimo e per una prospettiva più lunga. Parlo di Allegri, Cherubini, Montemurro, ma anche il settore del marketing e commerciale. Penso anche alla Next Gen, che si sta rivelando un progetto strategico, ma anche fuori dall’ambito sportivo. Aumenteremo, allargheremo il pubblico degli affezionati alla Juventus, andando così ad aggiungere al nostro pubblico classico target giovani e internazionali, facendo leva sulla storia e sui valori del marchio Juventus e raggiungendo obiettivi. Le ambizioni e gli obiettivi sportivi non cambiano, così come quelli aziendali. Con questo vi ringrazio e vi auguro buona giornata».

CONTINUA SU JUVENTUSNEWS24