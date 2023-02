Juve, Lapo Elkann contro «Ingrata, non è della famiglia»

Le parole di Lapo Elkann in merito alle dichiarazioni rilasciate da Evelina Christillin dopo la penalizzazione della Juventus

Di seguito la risposta di Lapo Elkann, attraverso il suo profili Twitter, alle parole di Evelina Christillin dopo la penalizzazione inflitta al club bianconero in Serie A.

FRECCIATE A CHRISTILLIN – «Tanta gente ama parlare per mostrarsi ma bisogna parlare con i fatti cosa che lei non fa. Si vede la sua ingratitudine verso la Juve e Giovanni Agnelli che ha fatto tutto per portare le Olimpiadi a Torino. Lei se l’e scordato e questo dimostra l’arroganza e presunzione di una persona. Lei non c’entra niente con la famiglia»