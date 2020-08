Juve Lione, Ronaldo porta i bianconeri in vantaggio con un super gol – FOTO

Cristiano Ronaldo ha portato in vantaggio la Juventus nel match contro il Lione con un gran tiro da fuori area al 60′. Per lui si tratta della seconda rete questa sera. L’attaccante portoghese ha segnato il primo gol su calcio di rigore al 43′.

Ai bianconeri serve un altro gol senza subirne per potersi qualificare ai quarti di finale e affrontare la vincente tra Manchester City e il Real Madrid.

RONALDO DOING WITH HIS WEEK FOOT CLUTCCING UP FOR JUVE MAN I DONT CARE HES THE FUCKING GOAT pic.twitter.com/PxWzFayKvM

— ⚔️ (@V2Lavish) August 7, 2020