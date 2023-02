Juve, Marchionni: «L’Europa League è alla portata dei bianconeri»

Marco Marchionni, ex centrocampista della Juve ha parlato in esclusiva a Juventusnew24.com in vista del prossimo delicato impegno europeo dei bianconeri contro il Nantes. Di seguito le sue parole.

Dallo Spezia all’Europa League: quanto conta per Allegri e la sua Juve la partita di giovedì?

«Beh credo che l’Europa League sia una competizione alla portata della Juve. Quindi sicuramente deve puntare a vincerla perché ne ha tutte le capacità per riuscirci. La partita di giovedì diventa importantissima per il prosieguo di stagione della squadra bianconera: si tratta di un trofeo europeo e, in caso di vittoria, garantisce la qualificazione alla prossima Champions League».

La Juve, nel momento più difficile, si è affidata al pragmatismo di Allegri: è l’uomo giusto per riportare i bianconeri al vertice?

«Allegri è un grande allenatore, che rispecchia in pieno lo stile Juventus. Quindi per me è sicuramente l’uomo giusto per riuscire ad affrontare questo momento delicato. L’ha già dimostrato nel corso della sua carriera e il palmares parla per lui».

