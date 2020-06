Juve, Matri: «Finale a porte chiuse surreale, attenzione al massimo»

Le dichiarazioni di Alessandro Matri, ex attaccante della Juve, in occasione della finale di Coppa Italia contro il Napoli

Ospite di Juventus TV, Alessandro Matri ha presentato la singolare finale di Coppa Italia a porte chiuse che vedrà come protagonisti la sua Juventus e il Napoli.

FINALE – «Non so quante volte sia capitato di fare una finale a porte chiuse. Sicuramente sarà una partita surreale con situazioni surreali. L’attrazione del pubblico è la cosa che ti carica, in una finale c’è sempre il tutto esaurito. Deve essere bravo il giocatore a non avere quei cali di concentrazione che appunto questo clima potrebbe portare. È sempre una finale e l’attenzione sarà comunque al massimo».