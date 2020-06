Juve Milan, i convocati di Pioli: out Musacchio, ecco i Primavera aggregati

Il Milan ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani sera contro la Juventus. Ecco l’elenco

Il Milan ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani alla Juve valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Pioli dovrà fare a meno degli squalificati Ibrahimović, Hernández e Castillejo. Out anche Musacchio per un’infiammazione alla caviglia sinistra. Questi i convocati rossoneri.

PORTIERI

Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Gabbia, Kjær, Laxalt, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI

Colombo, Leão, Maldini, Olzer, Rebić.