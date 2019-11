Juve Milan, numeri impietosi per i rossoneri. E lo Stadium…

Juve Milan, i numeri sulla sfida non sono per nulla incoraggianti per i rossoneri. Allo Stadium il bilancio è impietoso

Juve e Milan sono pronte ad affrontarsi per un classico del calcio italiano. L’Allianz Stadium sarà il teatro della sfida tra i due club. Proprio l’impianto, inaugurato nel 2011, non porta proprio bene ai rossoneri.

Sono infatti otto su otto le sconfitte rimediate dal Diavolo in terra piemontese. Allo stesso tempo Stefano Pioli, l’attuale tecnico, in 17 match disputati da allenatore non ha mai battuto la squadra bianconera.