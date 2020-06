Juve Milan, sorprese nella formazione di Sarri provata nel test allo Stadium

Match in famiglia per la Juve di Sarri a pochi giorni dalla semifinale di Coppa Italia contro il Milan: le scelte del tecnico

Maurizio Sarri intravede il delicato impegno in Coppa Italia contro il Milan e prepara la Juve al ritorno in campo.

Il tecnico bianconero ha guidato la squadra ieri sera, in occasione del match in famiglia disputato all’Allianz Stadium di Torino. Secondo quanto appreso da Sky Sport, l’ex allenatore dell’Empoli ha fatto spazio a Bentancur nel centrocampo completato da Khedira e Matuidi (a discapito di Pjanic) mentre in attacco ha schierato il trio Ronaldo-Dybala-Douglas Costa (con l’argentino nelle vesti di falso nueve). Difesa composta invece da Cuadrado, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro.