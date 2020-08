Juve Milik, inizia il braccio di ferro con il Napoli: il patron azzurro continua a fare muro sul prezzo del giocatore

È iniziato il braccio di ferro per Arek Milik. La Juventus ha iniziato a muoversi sul mercato per il calciatore polacco, ma c’è ancora distanza sul prezzo, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport.

Il presidente de Laurentiis non si smuove: se la Juventus vuole arrivare al giocatore deve pagarlo. Nel frattempo Paratici si muove e monitora sia Dzeko che Jimenez.