Juve, Morata e Dybala si allenano ancora a parte: le ultime

Allenamento per la Juventus di Massimiliano in vista del match di domenica sera con la Roma. Le ultime sulle condizioni di Dybala e Morata

Come appreso da Juventusnews24.com, Alvaro Morata e Paulo Dybala proseguono nel loro percorso di allenamento personalizzato per tornare al più presto con il gruppo.

I due attaccanti, non hanno preso parte all’allenamento del gruppo in vista del match di domenica contro la Roma. Partita importante fondamentale per Massimiliano Allegri a livello mentale e di classifica.