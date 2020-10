Juve Napoli, De Luca: «Esempio dell’Italia che non decide mai cose chiare»

Vincenzo De Luca ha commentato la sentenza del Giudice Sportivo su Juventus-Napoli

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, nel corso del suo intervento a Che Tempo Che Fa ha parlato anche della sentenza del Giudice Sportivo su Juventus-Napoli.

«Il caso di Juventus-Napoli è l’esempio dell’Italia del mezzo mezzo, che non decide mai fino in fondo cose chiare. In sostanza un’intesa tra privati, il protocollo della Figc, è risultato prevalente sulle disposizioni sanitarie del Ministero. Sono robe da circo equestre, l’Asl ha fatto il proprio dovere riservando ai calciatori lo stesso trattamento di ogni cittadino. La sentenza è limpida come una scodella di bagna cauda».