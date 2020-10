Juve Napoli, il Giudice Sportivo rimanda il verdetto alla prossima settimana

Il Giudice Sportivo ha deciso di rinviare alla prossima settimana il verdetto per la partita non disputata tra Juve Napoli

Ancora nessuna decisione da parte del Giudice Sportivo per quanto riguarda Juve Napoli, il cui risultato è ancora sub iudice dopo la mancata presenza della squadra di Gattuso all’Allianz Stadium.

Il Giudice, che già martedì scorso aveva valutato tutte le altre partite del weekend lasciando “sub iudice” quella non disputata all’Allianz, si è preso ancora qualche giorno per studiare bene le carte a sua disposizione e pronunciare la sua sentenza sul match non disputato. Bisognerà aspettare la prossima settimana per sapere se verrà decretato lo 0-3 a tavolino a favore dei bianconeri, con conseguente punto di penalizzazione per il Napoli o se invece verrà ritenuta valida la motivazione della squadra partenopea per la mancata partenza. In quest’ultimo caso il Giudice rinvierà la questione alla Lega affinché venga stabilita una nuova data per il recupero della partita.