Juve Napoli, il Giudice Sportivo rimanda la decisione: risultato sub iudice

Il Giudice Sportivo ha deciso di rimandare la decisione relativa alla partita non disputata tra Juve Napoli

Nessuna decisione da parte del Giudice Sportivo per la gara che non si è disputata tra Juve e Napoli. Come si legge nel comunicato diramato pochi istanti fa alla riga relativa al risultato della partita non giocata domenica sera si legge sub iudice.

Confermata per tanto la richiesta di supplemento di indagine in merito alla non partenza del Napoli alla volta di Torino. La partita quindi, per il momento, resta congelata in attesa di un verdetto definitivo.