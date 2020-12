Juve-Napoli, Malagò prende le distanze: «Il CONI non c’entra»

Giovanni Malagò, presidente del CONI, torna a parlare della decisione su Juventus-Napoli presa dal Collegio di Garanzia. Le sue parole

«Il Collegio di Garanzia non è del Coni ma presso il Coni. Avanzare sospetti politici sarebbe come dire che dietro una sentenza della Procura di Milano contro Mario o Antonio ci sia il Presidente della Repubblica. Hanno preso questa decisione, condivisibile o meno, ma il Coni non c’entra».