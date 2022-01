Juve Napoli, sfottò allo Stadium: spunta una maglietta di Faraoni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Juve Napoli, sfottò all’Allianz Stadium: sulle tribune dell’impianto bianconero spunta una maglietta di Faraoni

Per i tifosi della Juventus è ancora vivo il dolce ricordo di quel Napoli-Verona dell’ultima giornata dello scorso campionato, gara fatale per i partenopei e che consegnò invece la qualificazione in Champions League all’ultimo respiro alla Juve di Pirlo.

I tifosi della Juventus hanno colto l’occasione per ricordare quella serata storta ai tifosi del Napoli. Tra le tribune dello Stadium è infatti spuntata una maglietta di Faraoni, autore del gol del definitivo 1-1 che permise alla Juventus di qualificarsi all’attuale edizione di Champions.