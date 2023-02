Juve, niente Nantes per Pogba, che punta al derby

Paul Pogba ha ancora qualche acciacco: difficile che sia nel gruppo per il Nantes: la Juve spera di riaverlo per il derby

Pogba questa mattina ha disputato interamente la partitella a ranghi misti con la Juve Next Gen, ma difficilmente sarà a disposizione di Allegri per la trasferta europea contro il Nantes.

Come riferisce Gazzetta.it il francese è guarito clinicamente, ma ha ancora qualche acciacco causato dall’ultimo infortunio. Pogba dovrebbe rimanere alla Continassa e allenarsi per provare a essere a disposizione per il derby col Torino di martedì prossimo.

