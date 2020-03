Juve, obiettivo Icardi: ecco il piano dei bianconeri per l’argentino

La Juve ha messo nel mirino Mauro Icardi e in estate farà di tutto per provare a portare l’argentino sotto la Mole

Dopo i corteggiamenti della scorsa estate, la Juve è pronta a fare sul serio per Mauro Icardi. I bianconeri vorrebbero sfruttare i dissapori dell’argentino con alcuni senatori del Paris Saint Germain (Mbappè e Neymar su tutti) e con il tecnico Tuchel.

Secondo Tuttosport, la strategia è chiara: il club parigino deve riscattare il cartellino di Icardi dall’Inter per 70 milioni. Poi sarà il turno del giocatore: resterà a Parigi nonostante le mille difficoltà? Probabilmente no. E il Psg quanta voglia avrebbe di tenersi un elemento così? Nessuna, o quasi. E siccome dalla capitale grancese non giungono segnali che facciano pensare a una messa in vendita di Icardi per soldi cash e nient’altro, va da sé che da Torino siano propensi a cercare di venirsi incontro su determinate contropartite tecniche che abbasserebbero l’esborso economico.

Mattia De Sciglio piace sempre al Psg. Ma attenzione a Miralem Pjanic, che la Juve non blinda perché tutti i calciatori hanno un prezzo e tutti sono inseribili in trattative di mercato. Quello del bosniaco è un profilo estremamente gradito al presidente Nasser Al-Khelaifi. Leonardo, dal suo canto, aggiungerebbe il carico di Gonzalo Higuain. Perché al Psg può servire un attaccante non di primo pelo, ma con esperienza internazionale. Discorsi che potrebbero incendiarsi in estate.