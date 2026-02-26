Hanno Detto
Juve, l’orgoglio di Comolli: «Ci vorranno anni per riprendermi da ieri, tifosi straordinari! Rosso a Kelly? Cercherò di non farmi sospendere dalla Uefa ma…»
L’amministratore delegato della Juventus, Daniel Comolli, ha voluto dire la sua sull’eliminazione dalla Champions League per i bianconeri
Nel corso del Business Forum di Londra, ha preso parola l’amministratore delegato della Juventus, Daniel Comolli, il quale è tornato sulle emozioni lasciate dall’eliminazione di ieri sera dalla Champions League per mano del Galatasaray.
ELIMINAZIONE – «Non mi sono ripreso dall’uscita dalla Champions, penso ci vorranno anni per riprendermi. I nostri tifosi sono stati straordinari e voglio ringraziarli. I giocatori sono stati fantastici. È stata la prima volta che sono in uno stadio che applaude quando prendiamo un gol. È stato quello che ci piace del calcio: emozione, frustrazione, il segnale che la squadra è viva e vuole combattere»
SOSPENSIONE – «Cercherò di non farmi sospendere anche dall’Uefa, visto sono già squalificato dalla federazione italiana dopo quello che è successo contro l’Inter. La decisione dell’arbitro però, l’espulsione di Kelly, è stata assolutamente frustrante. Quel direttore di gara (il portoghese Pinheiro, ndr) aveva arbitrato solo 10 partite di Champions nella sua carriera: mi chiedo come sia possibile mandarlo a dirigere una partita con così tanto in gioco. E dopo un rosso incredibile siamo fuori dalla Champions»
