Juve, Spalletti nel pre gara: «Parlano di contratti ogni tanto… Io lo pagherei un contratto per vivere una serata del genere»

Luciano Spalletti, tecnico dellaJuve, è intervenuto nel prepartita della sfida valida per la settima giornata di Champions League 2025/2026 contro il Benfica. Queste le dichiarazioni rilasciate a Prime.

CHE PARTITA SARA’ – «È difficile immaginare una partita quando ci sono due squadre che hanno questa qualità e possibilità di giocare nello stretto. Il ritmo sarà molto alto, non dobbiamo assolutamente lasciare il pallino in mano a loro perché faremmo il loro gioco. Loro con questa ragnatela di passaggi sono maestri e hanno un attaccante che attacca bene la profondità. Noi dobbiamo cercare di avere il controllo per un bel pezzo della partita e vedere se saremo bravi a inserirci negli spazi che lasciano o dietro la loro linea, cosa che ci permetterebbe di conquistare un pezzo di campo».

ATMOSFERA – «Abbiamo personalità, non ci manca niente per giocare questo livello di partite. I giocatori devono essere liberi nella sicurezza. Non dobbiamo andare a prendere qualcosa in più, ce l’abbiamo e dobbiamo avere il coraggio di esibirlo. Parlano di contratti ogni tanto… Io lo pagherei un contratto per vivere una serata del genere».

POST CAGLIARI – «Più aspetto tattico o psicologico? Si fa un po’ entrambe. Si fanno queste breve riunioni non essendoci tempo di stare in campo. Vediamo i video organizzati da Riccardo Scirea che danno un po’ la sintesi di quello che succede in campo. Abbiamo fatto tutti il nostro dovere in quella partita, poi bisogna essere più determinati in area che non è uno spazio ma è una terra di conquista. Lì gli spazi non si trovano».

