Juve, Pjanic il primo rientrare alla base: entro una settimana tutti gli altri

Sarà Miralem Pjanic il primo bianconero a tornare a Torino: entro una settimana sono attesi tutti gli altri giocatori

Tolto il piccolo caso Higuain, tutti gli altri giocatori della Juve sono pronti a tornare in Italia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il primo a tornare a Torino (forse già in mattinata) dovrebbe essere Miralem Pjanic.

Entro la fine della prossima settimana dovrebbero tornare tutti i bianconeri, anche se la Juventus non ha dato indicazioni specifiche in questo senso. Domenica 26 aprile dovrebbe essere la data più gettonata per i rientri, compreso quello dei brasiliani Douglas Costa, Alex Sandro e Danilo.

I giocatori quando torneranno dall’estero dovranno sottostare ad un periodo di isolamento di 14 giorni. Tuttavia c’è una piccola via alternativa. Come fanno sapere dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte per l’emergenza – scrive Gazzetta questa mattina -, un eventuale doppio tampone a distanza di tempo e con esito entrambe le volte negativo, sarebbe un lasciapassare medico prima dei 14 giorni. Potrebbe, alla fine, bastare una settimana per chiudere il cerchio.