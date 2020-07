Juve, primo match point scudetto: vincendo a Udine sarà il nono titolo consecutivo

Questa sera alla Dacia Arena di Udine la Juventus potrebbe vincere il nono scudetto consecutivo: serve un successo

La vittoria della Juventus contro la Lazio proietta i bianconeri verso il nono titolo consecutivo. Come se non bastasse c’è stato anche il pareggio a reti bianche tra Inter e Fiorentina nel match di ieri sera.

Dunque se gli uomini di Maurizio Sarri dovessero vincere l’Udinese andrebbero a 83 punti diventando raggiungibili solo dall’Atalanta, seconda a 74, che però con la Juve paga l’esito degli scontri diretti con la sconfitta di Bergamo (3-1, doppietta Higuain e gol Dybala) e il pareggio a Torino (doppietta di Cristiano Ronaldo).

Maurizio Sarri si affiderà ancora una volta a Cristiano Ronaldo. Il portoghese non si fermerà stasera e probabilmente non lo farà mai da qui alla fine del campionato. Mancano 4 match (compreso quello odierno) e salvo imprevisti conta di farli tutti, per due motivi: perché oltre allo scudetto ha altri traguardi da inseguire, come la classifica dei marcatori, il record di gol in bianconero e quello di Gonzalo Higuain in Serie A.