Juve, probabile formazione in vista della Roma

Ballottaggio in casa Juve tra Chiesa e Di Maria per un posto accanto a Vlahovic, con l’argentino favorito: a centrocampo torna Locatelli

Come riportato da Sky Sport, per Roma Juve Massimiliano Allegri sta ragionando sull’11 da schierare domani sera. Ancora nessuna decisione per il partner d’attacco di Dusan Vlahovic. Ballottaggio aperto tra Di Maria e Chiesa, con l’argentino al momento favorito. A centrocampo torna Locatelli, a destra confermato Cuadrado dopo il forfait di De Sciglio. Di seguito la probabile formazione.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri.

