Sabato sera Cristiano Ronaldo ha lasciato furioso il Bentegodi di Verona: il portoghese contrariato per l’atteggiamento della squadra

La serata di Verona ricorda maledettamente quella di Torino dell’anno scorso contro l’Ajax. Quella notte Cristiano Ronaldo lo disse a chiare lettere: “Ce la siamo fatta sotto”. Contro l’Hellas Verona il portoghese non l’ha detto ma, probabilmente, l’avrà pensato.

Tuttosport racconta di un Cristiano Ronaldo furioso al triplice fischio. CR7 non è andato sotto lo spicchio riservato al settore ospiti per salutare i tifosi e ha negato un selfie a fine partita. Gesti pubblici che manifestano il proprio disappunto personale. Ora il portoghese (arrivato a 10 reti consecutive) dovrà trascinare il gruppo dal guado di dubbi e perplessità emersi nelle ultime ore. Per questo sarà obbligatorio imparare dalla rabbia di Cr7.